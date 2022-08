"Dios me dio una segunda oportunidad": hombre que ingirió 30 copas de licor en reto de influencer

Kevin Esteban Rivera, creador de contenido en redes sociales vallecaucano , mejor conocido como 'El Negro Está Claro', organizó un reto que consistía en beber varias copas de licor de manera seguida a cambio de dinero en efectivo. Entre más tragos iba tomando, más dinero iba ganando, hasta un monto máximo de $ 5.000.000 de pesos.

Una de las personas que participó en este reto viral resultó intoxicada y tuvo que se trasladada de urgencias a un centro médico. Por hechos como este, reientemente 'El Negro Está Claro' se pronunció aceptando que cometió un grave error y que además, ha recibido varias críticas.

"Yo soy un creador de contenido digital que ha venido desde abajo y ha salido adelante humildemente como muchos de ustedes. Me esfuerzo por ser mejor persona y salgo a la calle a hacer un reto, que en realidad lo hago es con el corazón. Nunca se me pasó la idea está hacerle daño a alguien. Han utilizado miles de palabras. Asumo mi error, me equivoqué porque soy un ser humano como todos ustedes", señaló.

La persona que participó de este reto y fue hospitalizada, identificada como Diego, confirmó que estuvo tres días en coma y que, en ningún momento, fue obligado por el influencer a realizar este acto.

"Él (Negro Está Claro) no me obligó a que me tomara esas 30 copas. Yo quise participar. Me las tomé porque yo quise. Yo cometí el error. Aquí estoy otra vez. Esta es una segunda oportunidad que me de la vida", agregó.

Varias críticas surgieron en torno a este reto, donde inclusive el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por medio de sus redes sociales, se refirió a este hecho: "No me crean tan ingenuo e irresponsable. Tomar licor sin límite, mata de verdad”, dijo.

