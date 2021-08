Dirigentes políticos se niegan a la llegada de ciudadanos afganos a Cali tras anuncio del alcalde

En las últimas horas el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que el distrito está presto a recibir parte de los 4.000 ciudadanos afganos que llegarán a Colombia y habilitar para ellos albergues para refugiarlos.

"Recibir a la comunidad afgana es expresar solidaridad, humanismo y acompañamiento para una comunidad que sufre", expresó el mandatario.

Al paso, han salido dirigentes políticos que se oponen a la llegada de estas personas y piden al alcalde primero solucionar las problemáticas del distrito.

"Me parece que el palo no está para hacer cucharas y considero que el alcalde de manera muy deportiva está tratando de ayudarle al gobierno nacional en una situación para la cual Cali no está preparada. Cali tiene muchos problemas que él no ha podido superar", dijo Ricardo Cobo, exalcalde del distrito.

Igualmente se ha manifestado que otra de las problemáticas se vive con los ciudadanos venezolanos que llegaron a la región y aún se encuentran vivienda en cambuches improvisados en las calles.

Publicidad

"Es evidente que a la ciudad le han quedado grande temas como la seguridad y no ha sido capaz de controlar a los venezolanos, ahora mucho menos va a ser capaz de controlar a los afganos. Tristemente Cali comienza a convertirse en un caos", agregó el diputado Julio César García.

Mientras tanto, la secretaria de Bienestar Social respondió que estas afirmaciones solo demuestran pobreza de espíritu.

Sigue hablando, reaccionado y opinando sin leer. De mi parte de acuerdo con #alcaldeospina, bienvenidos a Cali los afganos que el gobierno nal decida enviarnos. El $ lo da USA, es temporal y además, cuestión de humanidad. Si éstas imagenes no conmueven, qué pobreza de espíritu. pic.twitter.com/nmBFYzoyqw — Ma. Fernanda Penilla (@mfpenilla) August 22, 2021

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha dado respuesta al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, respecto a que se acepte o no la llegada al distrito de los afganos.