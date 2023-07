El hombre que se salvó de morir en un ataque sicarial en Turbo hace dos semanas, fue asesinado

Trágico desenlace para un hombre que, hace dos semanas, se salvó de milagro de un ataque sicarial en Turbo, Antioquia, cuando el arma de un sicario falló y no logró acabar con su vida. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado esta vez, ya que fue asesinado en el municipio de Jamundí, Valle.

El sorprendente incidente que ocurrió el pasado 12 de julio quedó registrado en un video captado por cámaras de seguridad del sector. En las impactantes imágenes se ve al hombre vestido completamente de rojo, conversando con otra persona en plena vía pública. Según la grabación, el hecho ocurrió en la tarde del pasado martes 11 de julio, alrededor de la 1:40 de la tarde.

Trágicamente, apenas unos segundos después de que su interlocutor se marchara, el sicario identificó que la víctima había quedado sola y decidió actuar sin titubear. Sacando un arma y apuntando prácticamente a quemarropa en la nuca del hombre, intentó disparar, pero el arma no respondió. No satisfecho con su intento fallido, volvió a intentarlo, pero nuevamente el arma no accionó.

Lamentablemente, este asombroso episodio de supervivencia no fue suficiente para proteger al hombre de una trágica muerte. Las autoridades confirmaron que, posteriormente, fue asesinado junto a una joven en un conjunto residencial del sector de Terranova, en Jamundí.

