El mensaje de La Liendra que le ‘arrugó’ el corazón a Maluma

Entre los miles de asistentes que corearon cada una de las canciones de Maluma en Medellín, había un joven que hizo detener el concierto en la Plaza de Toros de la Macarena para que el reguetonero lo saludara.

Se trata de Mauricio Gómez, más conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, quien le pidió al cantante reguetonero Reykon que lo llevara a la gira F.A.M.E de Maluma en Colombia sin pensar que este artista lo iba a reconocer.

En medio de las canciones, Maluma dirigió su mirada al público y le regaló una sonrisa a Mauricio, luego se agachó para saludarlo e hizo que toda la plaza de toros lo aplaudiera.

“¡Liendra, liendra, liendra!”, gritaban los miles de asistentes al concierto donde también estuvo Prince Royce, Golpe a Golpe, Justin Quiles, Wolfine y Noriel.

Al finalizar el show, Mauricio se dirigió a los camerinos donde el cantante de éxitos como ‘felices los cuatro’ y ‘malamía’ le dio un abrazo y hasta le pidió una foto.

Todo esto quedó registrado en las redes sociales de ‘La Liendra’ y compartido a sus más de un millón y medio de seguidores.

“Anoche fue un día grandioso, conocí a un gran artista (Maluma) pero no solo fue conocerlo, sino que él me reconociera (…) la humildad de este man no tiene precio”, dijo La Liendra en su Instagram.

“Nunca se me va olvidar lo que me dijo: 'sigue luchando que lo vas a lograr'. Papi, si lees esto acabas de hacer feliz a un hombre y le acabas de dar más ganas de salir adelante, sos el mejor”, agregó Mauricio.

La publicación en pocos minutos logró los 295.000 ‘me gusta’ y casi 3.000 comentarios donde lo felicitaron.

“Como no alegrarme si entré como persona normal al concierto y de un momento a otro miles de personas estaban gritando mi nombre, ahí supe que había logrado algo y que ustedes lo son todo en mi vida”, concluyó ‘La Liendra’ en su mensaje a sus seguidores.

