El MIO no está en capacidad para atender el día sin carro en Cali

Aunque no se muestra en contra de la jornada del día sin carro en la ciudad, el presidente de Metrocali Armando Garrido, dice que se debe revisar el sistema y estudiar el plan de contingencia para atender a los usuarios durante este día, asegura que el sistema de transporte masivo, MIO, no estaría en la capacidad para atender en mayo a todos los caleños que participen del día del no carro.

Publicidad

“Espero que en junio tengamos muchos más buses afuera y podamos responder, pero el problema no es solamente empezar a sacar los buses, hay que mirar con mucho cuidado que vamos a implementar para que ese día le podamos decir a la gente que el MIO ya está mejorando y se puede confiar en el sistema”, afirmó Garrido.

Insistió el funcionario que en el mes de junio se verán los resultados del plan de mejoramiento con la puesta en circulación de más de 200 buses del MIO.