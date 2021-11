“El país se dejó ganar el pulso de los grupos armados y cultivos ilícitos”: alcaldesa de Tumaco

La alcaldesa de Tumaco, Nariño, María Emilsen Angulo Guevara, lamentó la crisis humanitaria y de derechos humanos que están viviendo las comunidades de cuatro resguardos del pueblo awá en inda Zabaleta, el gran Rosario, Pulgande campo alegre y la Brava. Afirmó que esas son las consecuencias de un muy mal pacto que se hizo en su momento y que hoy genera esta lamentable situación en todo el país.

La mandataria local se reunió con las autoridades indígenas declaradas en minga por la defensa de la vida y territorio en el corregimiento de Llorente, zona rural de Tumaco, en donde dijo que su administración ha respaldado el llamado de los afrodescendiente e indígenas, pero admitió que esta situación desborda toda capacidad de atención, debido a que no hay recursos económicos para atenderla.

“Tiene que haber una política de Estado que permita concretar programas integrales y no solo militares, porque la seguridad y paz de Tumaco no solo se va a lograr aumentando el número de militares, tiene que haber un plan integral que permita a nuestros indígenas recuperar la confianza y credibilidad hacia los gobiernos de turno”, precisó la alcaldesa municipal.

“Teníamos la esperanza de que el acuerdo de paz iba a traer la tranquilidad que tanto necesitamos, pero la realidad es otra, en Tumaco han aumentado la presencia de los grupos armados ilegales, también ha crecido los cultivos de hoja de coca. Eso no lo podemos negar y lo más triste es que tenemos que seguir llorando a nuestros seres queridos porque unos se van desplazados y otros lamentablemente son asesinados”, agregó Angulo.

Violencia contra indígenas en Tumaco, Nariño Foto: BLU Radio

También afirmó que atender una crisis humanitaria como la que está viviendo Tumaco debe ser una política de Estado en donde estén todas las entidades y no debe ser solo el alcalde quien ponga la cara, “y aquí deben estar todos porque tiene que haber cárcel para quien cometa un delito”.

La funcionaria señaló que hay mucha gente que se captura, pero finalmente no cumplen con las condenas y dijo que frente la debilidad del aparato judicial es muy difícil enfrentar situaciones como la que está viviendo los campesinos e indígenas en la zona rural de Tumaco.

“Aquí se requiere de una verdadera inversión social porque en esta zona no hay agua, no hay energía y por eso hablo de una política integral, pero no solo de cuatro años, sino un proyecto prospectivo de desarrollo territorial que permita soñar en diez o veinte años con tener un territorio diferente”, manifestó la alcaldesa.

El jefe de la administración municipal exigió al Estado colombiano que garantice el derecho a la libre movilidad y a la seguridad integral a lideresas, líderes, comunidades y organizaciones en los territorios hoy en disputa del control por parte de actores armados ilegales.

Recordó que en pasados eventos de orden público su administración atendió el derecho fundamental al mínimo vital de todas las personas desplazadas y confinadas, mediante la entrega de atención humanitaria adecuada.

Las autoridades indígenas y la alcaldesa de Tumaco, que viajó hasta Llorente, acordaron la instalación de un comité de justicia transicional que se cumplirá este lunes, 22 de noviembre, para buscar una salida rápida a la crisis humanitaria y evitar así un bloqueo al único camino que permite la entrada por vía terrestre al pacifico nariñense.

