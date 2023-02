En Cali comenzó reprogramación de vuelos de pasajeros afectados por cierre de Viva Air

A más 200 personas que viajaban desde Cali a destinos como Medellín, Cartagena y San Andrés, ya les reprogramaron sus vuelos con la aerolínea Latam, luego del cierre de operaciones de Viva Air .

En Cali, los pasajeros estuvieron esperando por soluciones desde las 11:00 de la noche de este lunes. Luego de muchas horas de espera, en la mañana del martes, los pasajeros hicieron una protesta en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, pero funcionarios de la Aeronáutica dieron rápida solución a la situación, cuando le informaron que podrían reprogramar el vuelo por medio de la aerolínea Latam.

Los pasajeros que tenían tiquetes comprados con Viva Air hacia Cartagena y Medellín, viajarán entre este martes y la noche del miércoles.

En el transcurso del día también serían reprogramados los vuelos agendados para la tarde de este martes y la mañana del miércoles 1 de marzo.

Algunos pasajeros que tenían conexiones internacionales siguen afectados, como Myriam Hernández, una ciudadana Argentina que no sabe cuándo podrá regresar a su país.

"Me dice que puedo ir de Cali a Medellín, pero la ruta Medellín-Buenos Aires no me la cubre; esperaré un día en Cali a ver qué pasa, pero por ahora no sé cuándo vuelva a mi país", afirmó la pasajera.

Los miembros de la Familia Benavides, son otro de los afectados por la no operación de Viva Air. Ellos tenían programado pasar una semana de vacaciones en Cartagena y, aunque lograron reprogramar el viaje para este miércoles, perdieron un día de hotel, un paseo programado y no sabe cómo será el regreso desde Cartagena.

"Desde las 3:00 de la mañana esperamos esta reprogramación, vamos a volar, pero por el pasaje de regreso aún no nos responden y ya perdimos más de $1 millón de pesos en el hotel de hoy", dijo Katherine Benavides en diálogo con Blu Radio.

Otras familias como los Cadavid no tuvieron tanta suerte, pues aunque ellos tenían el vuelo para las dos de la tarde, no saben si podrán llegar a Santa Marta a tiempo para festejar un matrimonio familiar.

Son 21 personas de esta familia a la espera, su caso es particular porque los vuelos que les ofrece Avianca como reprogramación son para el 2 de marzo y la boda es este miércoles, 1 de marzo.

"Veníamos en el bus y escuchamos la noticia que no había vuelos, no nos dan solución de reprogramar para mañana, vamos a perdernos el matrimonio porque es al medio día y el único vuelo que hay es para el viernes a las 5:00 de la mañana", indicó uno de ellos.

En total, eran siete vuelos los que tenía programados Viva Air el este martes desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Cali.

Mientras tanto, según la aeronáutica, en el transcurso del día les darían solución a los pasajeros de los vuelos nocturnos y los programados para este miércoles.

Las aerolíneas que prestarán el servicio son Latam, Avianca y Satena, pero aún no se sabe qué pasara con el resto de pasajeros que tenía programados vuelos después del 1 de marzo.

