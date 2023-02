Si tenía vuelo internacional con Viva Air esta es la alternativa que ofrece la Aeronáutica Civil

La Aeronáutica Civil informó que quienes tienen un tiquete de la aerolínea Viva Air emitido o una reserva confirmada, para los días 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo de 2023 con destino a Lima y a Ciudad de México, podrán recurrir a Latam Airlines y Avianca, que están ofreciendo la alternativa en rutas compartidas sin costo adicional, siempre y cuando se tenga la disponibilidad.

También, se han sumado las aerolíneas Viva Aerobús, Volaris y Wingo, las cuales aplicarán tarifas especiales para los usuarios de Viva Air que tenían reservas con vigencia desde el 28 de febrero hasta el 15 de marzo.

Estas medidas se suman a las anunciadas para los vuelos nacionales, con las que se reacomodarán a los pasajeros, de acuerdo a la disponibilidad en vuelos de Latam, Avianca y Satena.

Perú abre investigaciones contra Viva Air

Al mismo tiempo, el Ministerio de Transporte de Perú informó que abrirá su propia investigación a Viva Air por el incumplimiento de las rutas a Lima y que, además de Latam, otras dos aerolíneas de ese país se sumaron a ayudar a los pasajeros.

Comunicado Ministerio de Transporte de Perú

