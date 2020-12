En la lupa de la Procuraduría polémico alumbrado navideño de Cali

✅ Empleo: SÍ

❌ Alumbrado móvil: NO

✅ Apoyo a los artistas: SÍ

❌ Feria virtual: NO

✅ Reactivación económica: SÍ

❌ Remodelación Plazoleta Jairo Varela: NO

✅ Transparencia: SÍ

❌ Contratos dudosos: NO #EscucheALosCaleños pic.twitter.com/xKYOAH4kO8