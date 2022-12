Enfrentamientos entre Ejército y grupos armados tienen preocupados a habitantes del Nariño

Desde hace un mes, los campesinos de por lo menos 75 veredas y corregimientos de la zona rural El Charco, en el río Tapaje, Nariño, estarían confinados. Desde hace cuatro semanas, el Ejército llegó a la zona ante la presencia de grupos armados.

En conversación con Blu Radio, Javier Pinillo, integrante del consejo comunitario Prodefensa, aseguró que existe el miedo en la población por una posible confrontación en el territorio entre el Ejército y los grupos ilegales. Él le pide al presidente Gustavo Petro que intervenga en la comunidad y así evitar masacres en esta región del pacífico.

Publicidad

“No es justo que el Gobierno nacional incumpla sus promesas en campaña. En vez de llevar territorio solo intentan militarizarla la zona, lo cual nos pone en un riesgo ante los combates que se puedan presentar”, afirmó.

Pinillo, que hace parte de cutlivos ilícitos en la zona, manifestó que están listos para salir de este tipo de actividades ilegales, pero con este accionar del Gobierno Nacional no es posible llegar a una verdad reinserción social. Según él, han sufrido “atropellos” por parte del Ejército Nacional tratándolos como “guerrilleros” y “narcotráficos”.

“Estamos esperando una propuesta seria del Estado. Ellos no pueden llegar a quemar y destruir porque no es algo que se haya cuadrado con Gobierno nacional (…) Esto al país le ha quedado muy grande; nosotros lo que nos está pasando en el país, es que no pueden acusar a los líderes”, indicó.

A su vez, el líder señaló que la llegada del Ejército ha hecho que el temor aumente para cerca de 13.000 habitantes de la zona. Las personas no quieren morir en medio de los combates, como ocurrió en 2007, cuando se produjeron disputas entre las extintas Farc y las Fuerzas Armadas.

Publicidad

Por el momento, Pinillo pidió una verdadera intervención de Petro en el marco de la paz total que le brinde seguridad y un mejor futuro a todos los habitantes de esta zona en el Nariño.