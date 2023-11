Es injusto con Buenaventura mostrar la cara mala, por eso traemos el crucero: agencia

Andrés Felipe Mesa, gerente de Cruceros Agencia Tours Travel y Logistics, habló sobre la llegada a Buenaventura de un crucero internacional , luego de que hace 50 años no llegaba uno a esta zona del país.

Este es un día histórico para el puerto de Buenaventura, el cual ha sido muy golpeado por la pobreza y la violencia. Allí, este jueves, en medio de una gran fiesta, el sonido de las marimbas y los tambores interpretados por grupos musicales, se les dio la bienvenida a los visitantes a ritmo del currulao.

¿Cuál es el atractivo que ofrecen a los turistas que atracaron al puerto de Buenaventura?

"Tengo que ser muy honesto, realmente el puerto de Buenaventura ha tenido una mala imagen lastimosamente por las noticias que, en ocasiones, no son tan positivas. A nivel internacional, Buenaventura no es que tenga el mejor nombre, sin embargo, una vez nosotros llegamos a Buenaventura y nos dimos la oportunidad de conocer el destino, nos dimos cuenta que las noticias no hablan del 100% de la realidad del destino. Buenaventura es un lugar muy lindo, donde su gente está trabajando para pasar la página y dejar de ser reconocido como la cara pobre de Colombia, como el lugar donde es el centro de la violencia y ese es el interés que tiene esto", expresó Mesa.

Publicidad

Sobre la operación

"Estamos enfocando nuestra operación en el centro centro histórico de Buenaventura. El ambiente que se respira es un ambiente amable, la gente es bien, no se ven mayores problemas. El malecón está en buenas condiciones, es un lugar bonito y agradable. Cuando pisamos Buenaventura hace unos meses para planear esta operación encontramos una cantidad de riqueza cultural y riqueza gastronómica. Unos paisajes muy lindos que, incluso, cuando nos sentamos con las mesas de Secretaría de Turismo, nosotros tenemos una visión muy diferente del turismo a como lo tenemos los colombianos. Nosotros conocemos muy bien al turista extranjero, al turista europeo y vimos en Buenaventura un potencial gigantesco., entonces encontramos una ciudad que ofrece cuatro patrimonios de la Nación en cuanto a su cultura, gastronomía, música y bebidas", enfatizó.

¿Turistas conocían la situación que se ha vivido en Buenaventura?

Publicidad

De acuerdo con Mesa, los turistas que llegaron al puerto de Buenaventura sí conocen sobre la situación que se ha venido viviendo en esa zona del país, sin embargo, enfatizó en que muchas veces la información sobre este destino se "enfoca en lo malo".

"Sí, nosotros hemos hablado y ellos firmaron un documento. Muchas veces las noticias son demasiado amarillistas y nos enfocamos demasiado en lo malo. Obviamente hay problemas, como en cualquier parte de Colombia, como en cualquier parte del mundo. Sabemos que Buenaventura es una ciudad que tiene un tema de seguridad delicado y la verdad hemos contado con mucho apoyo de las autoridades y se ha desarrollado un dispositivo de seguridad bastante amplio para cuidar y proteger a estos turistas de que cualquier situación pueda suceder", afirmó.

Otra imagen que mostrar

Publicidad

Mesa calificó como "injusto" con Buenaventura solo mostrar la cara mala y sostuvo que, con estas operaciones, se pretende dar a conocer el lado bueno del puerto.

"A mí me parece a veces un poco injusto con Buenaventura y que la única imagen que mostremos sea esa cara mala. Buenaventura tiene mucho, es muy bonita y muy interesante todo lo que tiene que mostrar. Nosotros sentimos una sensación de seguridad y tranquilidad y por eso decidimos traer el crucero y sentimos un apoyo gigante por parte de las fuerzas armadas, la Policía y todas las autoridades

Escuche la entrevista completa aquí:

Publicidad

Le puede interesar: