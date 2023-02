”Es un pañito de agua tibia” Fedetranscarga criticó la apertura de nueva vía en Rosas, Cauca

Este lunes, 20 de febrero, de 2023, se cumplió el plazo que prometió el Gobierno nacional para abrir el corredor Depresión-La Sierra-Rosas, en el Cauca. La nueva vía, según el Ministerio del Transporte, será la alternativas para que la movilidad en esta región que se encontraba bloqueada por el derrumbe de la vía Panamericana.

No obstante, Fedetransporte no apoyó la apertura de esta vía, pues, según los transportadores, por este corredor solo podrán pasar algunos productos: “Solo queda para vehículos livianos, carros pequeños, camiones pequeños, buses medianos y tractomulas de cara útil de: toneladas de leche, oxígeno, gasolina y gas”, aseguró el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Alfonso Medrano.

Insumos agrícolas, cemento o hierro serían productos que todavía no podrían sacar los transportadores del departamento de Nariño por cuenta de que la vía “no tiene las condiciones”, según la ACC.

Durante el fin de semana al menos 15 camiones del gremio de transportadores junto a ingenieros de Invias ultimaron detalles para la inauguración de esta nueva vía.

Por otro lado, la ACC aseguró que algunos de sus vehículos sufrieron daños a raíz de esta vía, pues, según ellos, no está optimas condiciones y, por esta razón, se tuvieron que ampliar los espacios en los que los camiones daban giros por cuenta que podrían quedar atascados.

“En este momento es simplemente un pañito de agua tibia la apertura de esta vía, pero no soluciona el gran problema que tenemos (…) La solución de fondo es que intervengan la vía Panamericana y se le de apertura a como debe ser y como debió haber hecho rato, pero como no han tocado esa vía todavía (…) Nosotros estamos pidiendo es que realmente se le dé la apertura verdadera. Esta no es una apertura positiva para Colombia”, asegura Henry Cárdenas, presidente de FedeTranscarga.

El Gobierno nacional espera que el próximo jueves, 23 de febrero, se habilite la variante y que en los próximos meses se reabra la vía Panamericana.

