Escándalo en Univalle: denuncian a reconocido docente por abuso sexual a investigadora bogotana

Un nuevo escándalo sacude a la Universidad del Valle, tras la denuncia a uno de sus docentes por abuso sexual . La víctima es Salomé Burbano Delgadillo, una investigadora de la Universidad Nacional de Bogotá, quien viajó a Cali como invitada por parte de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Univalle , debido a que es coautora de un libro sobre la educación pública.

A través de sus redes sociales denunció que luego de la presentación del libro, junto a funcionarios de esta universidad, tuvieron un espacio de esparcimiento y lo siguiente que recuerda es haber despertado desnuda en una cama y una habitación que desconocía.

"Después de unos tragos perdí completamente mi memoria. Al día siguiente amanecí en un cuarto totalmente desconocido para mí, estaba sin mi ropa, únicamente con mis pantis. Me sentía mal, desconcertada, tenía miedo y físicamente mi cuerpo no respondía muy bien. Intenté buscar mi celular por todos lados, pero no lo tenía conmigo. Encontré mi vestido y me lo puse, luego entró mi agresor y ahí tuve más miedo porque supe en dónde estaba", manifestó la mujer.

Asimismo, señaló como agresor al docente Luis Alberto Pérez Bonfante, quien hace parte de la Facultad de Ciencias de la Administración de esta prestigiosa universidad. Dice que, a pesar de haber manifestado que su familia en Cali la esperaba, el hombre se aprovechó de ella.

"Estaba en la casa de un tipo que, hasta el día anterior, no conocía personalmente. Luego me dijo que como había vomitado, cosa que tampoco pude corroborar porque mi vestido no tenía mancha alguna, él había decidido quitarme la ropa. Cuando pude hablar de esto, ya estando en Bogotá con mis papás y mi hermana que es enfermera, ella me preguntó que si yo había encontrado en mi cuerpo algún signo que me hubiese hecho pensar en una posible violación y ahí caí en cuenta que ese día me bajé mis pantis y encontré mi protector lleno de una sustancia que no era mi flujo vaginal", agregó la investigadora.

Soy Salomé Burbano Delgadillo: fui abusada sexualmente por Luis Alberto Pérez Bonfante, directivo y profesor de la Universidad del Valle - @UnivalleCol.



Hago mi denuncia pública porque no quiero una víctima más de agresion sexual. 1/2#Denuncia #AbusoSexual pic.twitter.com/7pebN79Gjy — Salomé Burbano Delgadillo (@BurbanoSalome) December 4, 2022

Directivas de Univalle anunciaron que se abrió una investigación disciplinaria sobre este docente y que, bajo ninguna circunstancia, este tipo de casos serán permitidos o pasados por alto.

"Se está haciendo una investigación a través de la Oficina de Control Disciplinario Único que tiene nuestra universidad y creemos que luego podría tomar control la Procuraduría. Esperamos que el profesor que dirige la oficina contacte a la víctima y podamos trabajar en la dirección para que no haya impunidad en este caso", dijo el rector, Édgar Varela.

La denuncia por parte de la víctima ya fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación. Mientras tanto, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, manifestó a través de su cuenta en Twitter el apoyo y la solidaridad a Salomé Burbano y, como presidenta del Consejo Directivo de Univalle, solicitó a las autoridades pertinentes que se adelanten todas las investigaciones contra este docente.

Apreciada Salomé, como Gobernadora, como Presidenta del Consejo Directivo de @UnivalleCol y sobre todo como mujer, te manifiesto toda nuestra solidaridad y apoyo.



Solicito a la Rectoria y @FiscaliaCol que se abran investigaciones de oficio contra Luis Alberto Pérez Bonfante. https://t.co/YsUh324P4O — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) December 5, 2022

