Estaciones de servicio en Cali podrían despedir empleados por aumento de gasolina

Con el aumento de 99 pesos que este mes de agosto tuvo la gasolina y 97 pesos más en el costo de ACPM, es decir que, en Cali el precio del galón de gasolina quedó en 8.665 pesos y 8.045 pesos el galón de ACPM.

Este incremento preocupa a los distribuidores de combustible de la ciudad, ya que en lo corrido del año la gasolina ha aumentado notoriamente cada mes.

Según Oscar Rojas, presidente de Fendipetróleo en el Valle, es cuestionable que mientras el barril de petróleo baje, en Colombia la gasolina continúe al alza.

“El Gobierno tiene una fórmula para calcular el costo del combustible en Colombia, pero realmente no la entendemos, esa fórmula se viene manejando desde hace bastantes años, pero parece que a veces se maneja de acuerdo al as necesidades del Gobierno. No entendemos porque si el barril ha estado bajando durante unos meses y el dólar no ha tenido una volatilidad supremamente alta como para decir que la gasolina tenga que subir 100 pesos, no entendemos porque sube bajo una fórmula que a veces no es coherente con lo que pasa en el mercado, deberían ser alzas de 10, 20 o 30 pesos”, señaló Rojas.

Dijo además que los más de 4.000 empleos que generan las estaciones de servicio del Valle del Cauca, estarían en riesgo por la disminución de ingresos, como consecuencia del aumento en el precio de los combustibles.

“Esto afecta muchísimo al consumidor final, porque el consumidor no aumenta sus ingresos en la misma proporción, por ende, el consumo de combustible en galones baja y eso hace que nuestros ingresos también bajen y en la medida en que haya un menor consumo, va a haber una menor necesidad de mano de obra, de vendedores de servicio, entonces se podría ver afectado en el mediano o largo plazo, si el combustible sigue subiendo de la misma manera”, afirmó.

Las estaciones de servicio de Cali y el Valle realizarán el ajuste en el precio de la gasolina gradualmente, teniendo en cuenta la libertad vigilada de precios que rige en las estaciones de servicio.

