Estaciones del MIO en Cali tendrán oficinas de Emcali y Movilidad, pero estarán listas en diciembre

En dos fases avanza la reconstrucción de las estaciones del Sistema de Transporte Masivo MIO en Cali, que fueron destruidas y vandalizadas durante las manifestaciones del paro nacional.

Las autoridades distritales confirmaron que la intervención en algunas ha comenzado por la restauración del fluido eléctrico y en dos de las estaciones más grandes e importantes, como es el caso de Calipso y Paso del Comercio, se habilitarán oficinas de Emcali, Movilidad, Hacienda y Bienestar Social. Sin embargo, todo se dará hasta finales del mes de diciembre.

"Realmente el primer desesperado soy yo. Todos los días me angustia ver las estaciones del MIO deterioradas, pero hay que cumplir procesos contractuales, hay que tener los diseños y hay que hacerlo con mucha responsabilidad", dijo el alcalde Jorge Iván Ospina.

Ante el anuncio, muchos usuarios se han mostrado inconformes debido a la lejanía de otras estaciones para acceder al sistema. A esto, se suma que se han habilitado algunas paradas sobre la calle, para compensar la falta de estaciones. Sin embargo, una mujer denuncia que mientras esperaba ahí que pasara algún bus del sistema, fue víctima de un atraco.

"El viernes me tocó esperar el MIO afuera de la estación de Santa Librada porque no está funcionando y pusieron una parada en la calle. Me cogieron dos tipos con cuchillo y me quitaron el celular, uno por lo menos está un poquito más seguro. ¿Esperar hasta diciembre? ¿Cuántos atracos nos vamos a tener que aguantar pues?", confirmó la víctima.

Para la reconstrucción de las estaciones se destinaron $40.000 millones entre la Alcaldía y Metrocali, adicional al dinero de las pólizas que cubren los daños.