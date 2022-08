"Están acabando con la comunidad": trabajador de ingenio azucarero herido por indígenas en el Cauca

Gravemente herido resultó un trabajador de un ingenio azucarero, mientras trataba de evitar la invasión de la hacienda El Chimán en Guachené, Cauca .

El hombre de 40 años resistía frente a unos 100 integrantes de la comunidad indígena que intentaban tomarse las tierras. En medio de los fuertes disturbios, recibió un impacto de bala que le fracturó varios huesos.

"Nosotros estábamos ahí pasivamente cuando llegaron ellos a disparar y un proyectil me impactó en el pómulo y tengo la bala adentro. Uno tiene que hacerles frente porque está quedando mucha gente desempleada", contó el trabajador a Blu Radio.

Un trabajador de la industria azucarera herido de un disparo en el rostro habló con BLU Radio. Contó como indígenas armados llegaron a tomarse la hacienda El Chimán de Guachené, Cauca, donde vive y labora. Dijo que es imposible trabajar bajo el asecho permanente de los invasores. pic.twitter.com/SCv6cGg9Aj — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 8, 2022

Gravemente herido, fue trasladado de inmediato por sus compañeros en una motocicleta a un centro médico y posteriormente remitido al Edificio Vida en Cali, donde se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica.

"Los doctores me dijeron que me había afectado unos huesos de la nariz y se me dificulta respirar", agregó la víctima.

Asegura que a los invasores no les importa pasar por encima de la vida de los demás, pues inclusive portan armamento de largo alcance.

"Esta gente está muy bien armada y uno con las manos vacías no puede hacer nada. Yo les diría que ya dejen eso porque están acabando con la comunidad, que busquen trabajo", agregó el hombre.

Producto de los fuertes enfrentamientos registrados en predios de Caloto y Guachené, tres integrantes de la comunidad resultaron gravemente heridos a bala durante este fin de semana.

