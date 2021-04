Estos son los requisitos que debe reunir para acceder a un mejoramiento de vivienda en Cali

La Alcaldía de Cali , a través de la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, abrió la convocatoria para otorgar subsidios para el mejoramiento de vivienda de las familias entre los estratos 1 y 2.

La medida aplica para 600 hogares de las comunas 4, 6, 13, 14, 15, 16 y 21, quienes recibirán hasta $7.722.471

Los hogares que adelanten el proceso de postulación deberán verificar previamente, que se encuentran ubicados en las comunas mencionadas y confirmar que el barrio donde habitan se encuentra relacionado en la Resolución de convocatoria N° 4244.0.9.10.037.2021 del 19 de abril del 2021, publicada en la página de la Secretaría de Vivienda.

Los dineros serán invertidos en mejorar espacios esenciales como baños, cocinas, pisos, cubiertas, entre otros.

Cabe resaltar que para acceder al beneficio es indispensable cumplir con los requisitos y documentación exigidos.

Entre los requisitos se establece verificar que el predio se encuentre a nombre del solicitante, que la vivienda no esté ubicada en una zona de desarrollo ilegal o de riesgo no mitigable.

Además, que no hayan recibido anteriormente un subsidio en la modalidad de mejoramiento, que la vivienda no se encuentre requerida en un proceso jurídico o notificada en estado embargo o hipoteca; asimismo, deberá notificar que su residencia en la ciudad no es inferior a cinco años.

Cumplidas las anteriores condiciones se deben adjuntar en el formulario virtual de postulación los siguientes documentos:

1. Formulario de postulación diligenciado (descargar en www.cali.gov.co/vivienda .)

2. Certificado de tradición actualizado a la vigencia.

3. Fotocopia de cédula del propietario y habitantes del predio (menores de edad adjuntar tarjeta de identidad y/o registro civil).

4. Copia de recibo de pago del impuesto predial legible.

5. Copia del último recibo de servicios públicos del predio ocupado.

6. Certificado de riesgo de predios (expedido en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal) si aplica.

7. Presentar certificado de si pertenece a un grupo minoritario o es mujer cabeza de hogar. (opcional).

Para realizar el proceso, los ciudadanos deberán ingresar a la página www.cali.gov.co/vivienda identificando el anuncio de postulación para diligenciar posteriormente, el formulario y adjuntar la documentación correspondiente.

Allí mismo se podrá descargar el formulario de solicitud que también deberá adjuntase como requisito establecido.