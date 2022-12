Exigen garantías de seguridad para realizar concierto en estadio de Palmaseca

Lo que más preocupa a las autoridades de Gestión del Riesgo en el Valle es que el Estadio de Palmaseca solo tiene una vía de acceso, lo que provoca grandes congestiones en el lugar e impide la evacuación rápida de vehículos.

Esta situación se registró el pasado domingo durante el encuentro entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, así como en otras muchas ocasiones cuando hay partidos y se reportan enormes trancones de hasta tres horas.

Teniendo en cuenta que para el próximo 30 de diciembre hay programado un concierto de Feria de Cali en ese escenario, habrá una reunión extraordinaria con los organismos de socorro de Palmira y también serán convocados los empresarios del evento para analizar este tema.

El secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Jesús Copete, advirtió que solo el problema de la vía sería suficiente para negar el permiso para realizar este concierto, sin embargo, se espera que los empresarios entreguen la propuesta de planes de contingencia que requiere la ley.

“No es que pase algo dentro del estadio por su capacidad, el problema son las salidas, es una sola vía y en caso de una emergencia, que exista una persona que tenga un problema cardiaco, con esos trancones, ¿cómo va a salir?, ¿cómo se va a sacar?, desde el punto logístico, ¿cómo se va a trabajar el tema?. La verdad yo no veo cómo se pueda trabajar en el tema cuando no hay una sola salida, pero si esperamos que haya un plan de contingencia que tenga toda la capacidad de decirle a Gestión del Riesgo del Valle que en caso que ocurra algo no habrá ningún problema”, sostuvo Copete.

El funcionario agregó que antes del 10 de diciembre convocará la reunión con los organizadores del evento para verificar las medidas de contingencia y determinar su aprobación.

Recordemos que el director de la oficina de gestión del riesgo de Palmira, Guillermo Arango, aseguró que hasta el momento el empresario de este concierto, el Concierto Histórico, no ha gestionado los permisos necesarios para su realización, pese a esto, ya está la boletería a la venta.