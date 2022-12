Familiares de auxiliar de Policía asesinado denuncian que su muerte se pudo evitar

No salen del asombro y la consternación los familiares de Juan David Loaiza Franco, luego de que el joven auxiliar de Policía, de 19 años,La confusa tragedia se registró esta madrugada en las instalaciones de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá, Valle del Cauca.Para Pedro Elías Monsalve Franco, pÉl junto a Idaly Franco, madre del auxiliar Loaiza, alcanzaron a llegar a la Escuela de Policía 15 minutos antes de que el auxiliar perdiera la vida, según contó, ayudados por uniformados de la misma entidad que los fueron a buscar a su lugar de residencia,

ubicada en el barrio El Paraíso de Tuluá y los trasladaron al sitio en una camioneta de la Policía.

afirmó Pedro Elías, además, resaltó que se movieron del lugar para ir en su encuentro.

"Entonces me bajé de la camioneta para ir donde mi primo a gritarle para calmarlo y allí lo encienden a bala y le dan de baja", puntualizó.



Luego, agregó Monsalve Franco, aseguró que su tía alcanzó a clamar misericordia por el auxiliar Loaiza.



"Ella decía “no me lo vayan a matar”, y esa gente no cooperó", agregó el familiar.



Todo este episodio que relató Pedro Elías se registró hora y media después de que el auxiliar cometiera el crimen en contra de su superior.



Los familiares pidieron a las autoridades esclarecer lo ocurrido y avanzar en las investigaciones.

