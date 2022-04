Fiscalía acusa a tres policías por la muerte de seis civiles en Cali durante el paro nacional

La Fiscalía presentó escrito de acusación contra dos oficiales y un patrullero de la Policía por su presunta responsabilidad en la muerte de seis civiles en medio de las protestas que se presentaron en Cali el año pasado durante el paro nacional .​

Uno de los acusados es el coronel Edgar Vega, excomandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, quien, según la Fiscalía, no evitó los excesos de la Policía y no protegió la vida de los civiles que se manifestaban. ​

También fue acusado el teniente Néstor Mancilla, quiera era comandante del GOES, el grupo especial de la Policía que disparó contra manifestantes en dos sectores diferentes de Cali.

Según la Fiscalía, el GOES es responsable del homicidio de dos personas en el barrio El Diamante y de otras tres personas en el barrio Siloé.​

El último de los acusados es el patrullero Wilson Orlando Esparragoza, quien, de acuerdo con la investigación, disparó su arma de dotación causando la muerte a un joven que participaba de las protestas en el sector de Puerto Rellena, oriente de Cali.

