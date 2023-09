Fleteo en Cali: hombre resultó herido en un ojo y le robaron $ 60 millones de pesos

Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en la ciudad de Cali, cuando una fuerte balacera se registró en el norte de Cali.

Se trataría de un nuevo caso de fleteo, un ciudadano fue atacado por hombres armados para hurtarle alrededor de 60 millones de pesos, luego de salir de una entidad bancaria.

El hecho se dio en la carrera 5 con calle 44 del barrio La Esmeralda de la comuna 4 de la ciudad. "Acabaron de robar al muchacho, venía con un maletín, eran dos manes en moto, al parecer con armas traumáticas, se bajaron, lo robaron y se perdieron", narra uno de los testigos del hecho.

En medio del forcejeo, la víctima resultó herida en uno de sus ojos, y ante este tipo de casos, concejales de Cali rechazaron estos hechos, como es el caso de Fernando Tamayo, quien manifiesta que la inseguridad se ha apoderado de todos los rincones de la ciudad:

"Todo Cali es una zona de calor, la inseguridad es lamentable, lo que le pasa a este ciudadano es lamentable. Es increíble que no se pueda sacar plata de un banco, que usted no pueda hablar por celular, lamentable que una ciudad como Cali con este clima maravilloso, usted no pueda caminar ni en la mañana ni en la noche por el temor a que lo roben", dijo Tamayo.

El hombre posteriormente al ataque recibió atención médica y se acercó ante la Fiscalía General de la Nación para denunciar de manera formal los hechos.

Por el momento, las autoridades están analizando las cámaras de seguridad para lograr capturar a los responsables.

