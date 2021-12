"Fotocopiado cuesta $40.000 y original $50.000": vendedor de carnés falsos de vacunación anticovid

Las autoridades en Cali alertaron que el comercio ilegal de certificados de vacunación anticovid se ha incrementado significativamente en la ciudad y ya se adelantan controles para poder capturar a los responsables.

BLU Radio logró llegar a una de las personas que se dedica a la falsificación y venta de ellos, los cuales entregan hasta a domicilio.

"Hay dos tipos de carné , el que está fotocopiado y el original. El primero tiene un costo de $40.000 con domicilio y el otro $50.000. Ya es cuestión de cuál quiere el cliente. De todas formas, con el fotocopiado se puede entrar a donde sea, sirve para discotecas, bancos, supermercados", dijo el hombre.

Muchos, inclusive, llegan a ofrecer carnés de $250.000 a cambio de supuestamente subir a la plataforma de Mi Vacuna, toda la información.

"También hay que tener claro que cuando se busca en el sistema no todas las personas aparecen, entonces no hay mucho problema. Le ponemos una fecha de esta semana y si sales n diciembre no hay problema porque aparece como si no hubiera entrado al sistema", agregó el vendedor.

Estas personas exigen el envío de la foto de la cédula de ciudadanía por lado y lado para sacar información que pasará supuestamente al carné y no tapar la foto de la misma.

Las autoridades anuncian que las personas que sean sorprendidas comercializando o portando estos carnés falsos, podrán ser judicializadas y enviadas a prisión por el delito de falsedad en documento público.

