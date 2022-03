Guardias de cárcel en Pasto estarían cobrando dinero para permitir ingreso de elementos prohibidos

Familiares de los detenidos en la cárcel judicial de Pasto denunciaron el cobro de gruesas sumas de dinero que, al parecer, estarían haciendo algunos integrantes de la guardia Inpec para el traslado de patio, cambio de celdas, ingreso de celulares o simplemente mejorar la condición de los internos dentro del penal.

Las personas afectadas, le contaron a BLU Radio que existen varios mensajes de WhatsApp con los cuales demostrarían los actos de corrupción que se están, al parecer, cometiendo dentro y fuera de la cárcel.

En los mensajes se puede leer textualmente las suplicas que hacen los familiares para que les hagan una rebaja a la cuota que se estaría exigiendo con el fin de lograr que la estadía en la cárcel de sus seres queridos no sea tormentosa.

Chat en los que establecen el precio para ingresar elementos prohibidos a la cárcel en Pasto. Foto: Suministrada.

Una madre de familia, quien pidió reserva de su identidad, dijo que su esposo está detenido hace un mes y que tuvo que consignar en una agencia de apuestas la suma de 600.000 pesos para que lo ubicaran en un buen patio dentro del centro carcelario, algo que nunca sucedió, por lo que, asegura, ya interpuso la denuncia por haber sido estafada.

Otros manifestaron que a pesar de que esto no es nada nuevo en la cárcel judicial de Pasto, las exigencias de dinero por todo trámite se han incrementado y no hay nadie que haga algo para que tanto los internos como sus familias no sigan cayendo en esa red de extorsiones.

Mientras tanto, los internos de la cárcel judicial de Pasto fueron más allá y en un comunicado de cinco puntos aseguraron que desde que comenzó la pandemia ya hay establecidas unas tarifas para el ingreso al penal de artículos y productos prohibidos.

“Aquí están cobrando de acuerdo al estatus económico de la persona”, dijo uno de los reclusos en diálogo telefónico tras advertir que si el detenido es trasladado de Uri hacia la cárcel, ubicarlo en un buen patio, puede costar entre 800.000 y 1.500.000 pesos.

Para el ingreso de un teléfono celular, dependiendo si es de alta gama o una flecha de esos normalitos, puede estar entre los 250 y 500 mil pesos, dijo el interno, quien aseguró que por una garrafa de ron cobran hasta 600.000 pesos.

A esto se agrega que, descaradamente, personas inescrupulosas están cobrando los trámites de llevar los documentos hasta el juez de ejecución de penas, cuando se sabe que ese servicio lo debe hacer la oficina jurídica del penal y debe ser totalmente gratuito, según precisó el portavoz de los internos de la cárcel.

📹 Familiares de internos de la cárcel judicial de Pasto, denuncian supuestos cobros para cambio de patio o ingreso de celulares. pic.twitter.com/kJQPewjZyu — BLU Pacífico (@BLUPacifico) March 30, 2022

Los internos solicitaron de los organismos de control como la procuraduría asuma las investigaciones de rigor para determinar con nombres propios a los guardianes del Inpec que están realizando esos supuestos cobros.

BLU Radio consulto la opinión de la nueva directora del centro carcelario, Claudia Ordoñez, y del comandante de la guardia penitenciaria, teniente Julio Burbano, quienes quien sin dar una entrevista formal manifestaron que desconocían de esas graves denuncias y aseguraron que no se pueden pronunciar hasta tanto tengan una orden de la dirección nacional, ubicada en Bogotá.

