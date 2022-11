¡Hay clásico en el Pascual! América y Cali jugarán el tercer clásico del año

La fiesta roja en el Pascual Guerrero no para, este miércoles 19 de abril de 2017 a las 7:45 p.m. América recibe al Deportivo Cali, en juego adelantado por la jornada 17 de la Liga Águila.

Los verdiblancos tendrán para los primeros días de mayo su partido con Sportivo Luqueño, por la sudamericana, por lo que se solicitó la modificación de la fecha.

Para el tercer clásico de este año, los americanos recuperan a Juan Camilo Angulo, y los verdes pierden a Sambueza por lesión.

Hernán Torres, técnico escarlata espera un partido con intensidad. "Lo primero es que en América siempre hay ‘tucu-tucu’ aquí no hay tranquilidad, pero esperamos poner intensidad en el campo, que el equipo sea inteligente y creemos opciones para marcar”, sostuvo Torres.

El estratega verdiblanco, Héctor Cárdenas dijo que no tiene claro qué partido se verá. "A lo mejor no sea un juego tan vistoso como el de la semana pasada. Tenemos que mantener el control y no sé quién vaya a ganar, si se defina en los primeros minutos o en el último", señaló Cárdenas.

Mayer Candelo, quien ha vestido la camiseta de los dos equipos se siente local en el Pascual. "América va a tener la hinchada a favor, pero es el estadio de la ciudad. No sabemos qué América encontraremos, si el equipo que sale a presionar y a marcar con un Borja en un excelente nivel, o un América que espere pacientemente las opciones", indicó Candelo.

Santiago Silva, que ya sabe lo que es marcar en un clásico viene en racha con los Diablos Rojos. "Nosotros tenemos la presión del descenso y de ganar el clásico, pero nos mentalizamos a ganar. Tenemos que jugar cada partido como una final", afirmó.

Este será el clásico N° 279, con un saldo de 105 partidos a favor del Cali, ante 86 triunfos de América.