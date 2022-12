Hermano de Ricky Martin continúa desaparecido en Puerto Rico tras huracán María

A través de su cuenta en Instagram, Ricky Martin, publicó un video en el que asegura que está bastante preocupado por su hermano, pues no ha recibido noticias de él desde el paso del huracán María por Puerto Rico.

Publicidad

"Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre", dijo el cantante.

Please donate. Link in bio. #hurricanemaria youcaring.com/rickymartin Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el23 de Sep de 2017 a la(s) 12:53 PDT

Vea también: Así reaccionaron Ricky Martin, Chayanne y otras celebridades ante el huracán Irma .

Publicidad

Aunque Ricky Martin no especifica cuál de sus cinco hermanos es el que continúa desaparecido, se sabe que su familiar reside en una de las zonas más afectadas.

Publicidad

El cantante aprovechó para hacer un llamado a las aerolíneas por el alto costo de los tiquetes aéreos hacia Puerto Rico, de igual manera, agradeció a las personas que han contribuido con donaciones para ayudar a los damnificados de la isla.

Luis Fonsi, Jennifer López, Marc Anthony, Salma Hayeck, Enrique Iglesias y Daddy Yankee, son algunos de los artistas que también se han solidarizado con la tragedia y adelantan campañas en sus redes sociales para recoger ayudas, incluso, algunos de ellos donaron un millón de dólares para ayudar a las víctimas y contribuir con la reconstrucción de Puerto Rico.

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.