Hombre le pegó a su novia en Roldanillo y luego pidió perdón por redes sociales

En un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, quedo registrada la agresión de un joven a su pareja, este video ha generado múltiples comentarios de rechazo, por este nuevo caso de violencia contra la mujer.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en el municipio de Roldanillo al norte del Valle del Cauca.

En el video se puede apreciar cuando un joven agrede a su compañera sentimental en medio de una discusión. El hombre toma a su pareja del pelo, la golpea en varias partes del cuerpo y posteriormente la tira al suelo.

En #Video quedó grabada la agresión de un joven a su novia en Roldanillo, Valle, cuando discutían en la calle pic.twitter.com/RWVzztvNbL — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 4, 2017

Horas después del hecho, el agresor ofreció excusas a través de redes sociales. "Este video es para pedir disculpas por lo ocurrido. Sin embargo, hubo muchos comentarios que no fueron del agrado. Comprendo el por qué hacer las cosas, pero tampoco atentar contra la imagen de ella, que es la que sale afectada. El video no está completo y aparece nada más el momento en que yo la estoy golpeando", expresó Edwar Alexis Herrera.

Además, Herrera agregó "No justifico lo que hago. Yo normalmente soy una persona muy calmada, me dejé ganar de los celos. Pero nadie sabe de los problemas de nosotros. Pido disculpas y espero que me comprendan en parte".

