Iglesia envía acta a curas para que asuman responsabilidad individual por pederastia

La polémica se generó tras conocerse que la iglesia católica en Cali pidió a sus sacerdotes firmar un documento asumiendo responsabilidades en casos de pederastia.

El documento que deberán firmar los sacerdotes de la capital del Valle del Cauca dice en uno de sus apartes lo siguiente:

“La responsabilidad del cumplimiento de las normas establecidas en el decreto de la Arquidiócesis para la protección de menores de edad recae exclusivamente en mi persona y no en la arquidiócesis de Cali o la entidad eclesiástica en la que presto mis servicios. Asumo por tanto toda mi responsabilidad”.

Y aunque sobre este tema no se ha pronunciado el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, lo hizo monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, quien aseguró que esta directriz no es solo de la iglesia de Cali, sino que fue enviada como sugerencia a todas las diócesis del país para que cada una tomara la decisión voluntariamente.

Monseñor Castro, indicó que esta es una medida para evitar que la iglesia sea culpada por acciones cometidas por sus sacerdotes. “Los sacerdotes actúan en nombre de la iglesia para lo que la iglesia tiene que hacer, más no para cometer una falta grave como la pedofilia”, señaló.

Así mismo manifestó que la iglesia rechaza la pederastia, razón por la cual no debe responder por estos casos. “Buscamos poner en claro que la iglesia no está de acuerdo con estas cosas y las rechaza y como las rechaza no tiene por qué responder por algo que no quiere en su casa”, sostuvo monseñor Castro.

Sobre los abusos cometidos por el padre William Mazo a varios menores de edad en Cali, monseñor Castro no quiso referirse y agregó que es un tema que le compete al arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve.