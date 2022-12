Inicia el ciclo del ‘Polilla’ Da Silva con el América de Cali

El exdelantero de los diablos rojos Jorge ‘Polilla’ Da Silva, retornó al club americano con el que se llenó de gloria como jugador al inicio de los años 90, ahora en condición de director técnico, espera repetir las grandes gestas que tuvo como jugador.

El próximo domingo 17 de septiembre, el gramado del Pascual Guerrero será testigo del arranque del ciclo del ‘Polilla’ en el banquillo técnico escarlata, con un reto bastante complicado, levantar a un equipo que está al borde del descenso.

En este debut Da Silva solo realizará una modificación en relación al último partido que jugó América en condición de visitante frente a Envigado, donde cayó 2-1, este resultado le costó el puesto al técnico Hernán Torres.

"Hay una idea, un estilo, un respeto por el fútbol, pero acá no hemos tenido mucho tiempo para trabajar, la idea es que el equipo sea agresivo, que esté concentrado. América cuenta con muy buenos jugadores que hoy por hoy no están en su mejor momento y que por falta de confianza no han mostrado lo mejor que ellos tienen, así que en eso hemos venido trabajando", señaló Da Silva.

El ídolo americano también habló de la multitudinaria hinchada del América y que espera el respaldo de toda esta afición en su debut.

"Yo lo imagino lleno el estadio, espero que el hincha nos acompañe porque este es un momento en el que más lo necesitamos. Como dije el primer día, esto lo sacamos entre todos, y el hincha de América siempre ha estado cuando más se le ha necesitado y así que espero que el domingo haya mucha gente apoyando al equipo”, agregó el ‘Polilla’.

Los diablos rojos marchan actualmente en la posición 18 en la tabla del descenso con 118 puntos, los mismos de Jaguares que ocupa la casilla 19 y con tan solo cinco puntos de ventaja sobre Tigres que es último con 113 unidades.

América formará con: Carlos Bejarano, Juan Camilo Angulo, Diego Herner, Anderson Zapata, Iván Vélez, Elkin Blanco, Alejandro Bernal, William Arboleda, Carlos Lizarazo, Darío Botinelli y Cristian Martínez Borja.

