¡Insólito! Máquinas para recargar pasajes del MIO no reciben los nuevos billetes

Las 25 máquinas de autoatención que ha dispuesto la Unión Temporal Recaudo y Tecnología, UTR&T, en las estaciones del MIO que tienen mayor afluencia de pasajeros, no están recibiendo los nuevos billetes que puso en circulación el Banco de la República desde abril del año pasado.

De acuerdo con Mauricio Venté, presidente del Comité de Usuarios del MIO, esta situación ha dificultado el acceso de los pasajeros que utilizan estas máquinas para hacer la compra de pasajes.

“No sabemos por qué no las han reprogramado y cuál es el motivo por el cual las máquinas siguen sin poder recibir estos billetes. Es importante tener en cuenta que ya es una orden del Gobierno Nacional la circulación de estos billetes nuevos y que por ningún motivo hay excusa alguna para que no los reciban”, manifestó Venté.

Agregó el representante del Comité de Usuarios del MIO, que el tema de los puntos de recargas para las tarjetas del sistema masivo continúa siendo una de las mayores falencias, pues muchas de las estaciones han quedado sin taquillera y aun no hay un operador que supla esta necesidad como lo hacía anteriormente la empresa Gane.

Otra de las quejas más comunes frente a este tema, es que además de no recibir los billetes nuevos, las máquinas de autoatención no dan devuelta, lo que obliga a hacer una recarga mayor al valor del pasaje del MIO.