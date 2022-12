Intentaron linchar a venezolano que pretendía robar en el oriente de Cali

Los hechos se registraron la Calle 126 con Carrera 26 B, al oriente de Cali, cuando integrantes de una misma familia departían en la puerta de su casa y fueron intimidados por el joven de nacionalidad venezolana, quien se les acercó con un arma de fuego para quitarles sus pertenencias.

“El muchacho pasó y a los cinco minutos se devolvió y sacó el arma para decirnos que le entregáramos los celulares, él empezó a apuntarle a mi hermano y después a mí, y en el momento en que yo vi la oportunidad de atacarlo, yo le mandé la mano hacia el revolver”, contó una de las afectadas.

Con la ayuda de otros habitantes de la zona, lograron reducir al presunto ladrón, quien por poco es linchado por la comunidad de este sector, situaciòn que fue evitada por la Policía.

En ese momento al ver los documentos de identidad del implicado constataron que era un ciudadano del vecino país.

“A ese muchacho los desvistieron, le quitaron los zapatos, el pantalón, y ya después que llegó la Policía, una persona se me acercó y me pasó la billetera y me dijo que él no era de acá, sacamos los documentos y ahí decía que era ciudadano venezolano”, dijo la mujer.

Las autoridades establecieron que el arma con el que el joven intimidó a estas personas en el barrio Desepaz, era un arma de fogueo.

El ciudadano venezolano, quedó en libertad horas después de los hechos tras llegar a un acuerdo con los afectados.