Investigarán a fundación que ofrece cirugías estéticas a bajos costos en Cali

A través de avisos publicitarios, las autoridades de salud del Valle conocieron esta fundación que tiene como público objetivo a personas de estratos 1, 2 y 3 que quieren someterse a cirugías estéticas.

Blu Radio pudo establecer que dicha fundación ofrece procedimientos con rebajas entre el 30% y 50% de descuento comparado con los procedimientos realizados en sitios habilitados.

Incluso se están ofertando cirugías plásticas en los quirófanos del hospital Isaías Duarte Cancino donde actualmente no hay habilitación para este tipo de cirugías.

La Secretaria de Salud de Cali también le hace seguimiento a esta fundación porque lo que preocupa es en qué condiciones sanitarias se están practicando estas cirugías a bajos precios.

En una de las clínicas que, al parecer, tienen alianza con esa fundación se ordenó el cierre preventivo de los quirófanos, pues justamente allí fue operada la última mujer que murió en la capital del Valle por procedimientos estéticos, Gloria Janeth Cuellar Peña, de 43 años. Vea aquí: (Fallece mujer en Cali tras someterse a tres cirugías estéticas en un solo día) .

Entre tanto, representantes de la Fundación Forzalud, aseguraron que a la paciente se le brindó toda la atención y acompañamiento y que es la primera vez en ocho años que muere una de sus pacientes.

“Para nosotros también fue un trauma bastante grande porque no lo esperábamos, sin embargo, es un riesgo epidemiológico que se presenta en cualquier tipo de paciente. La fundación toma todas las medidas, no significa que por ser un procedimiento a bajo costo las pacientes se estén arriesgando, todo lo contrario, nuestras pacientes cuentan con todos los implementos de seguridad para su procedimiento quirúrgico, las clínicas que nosotros utilizamos son habilitadas, no son clínicas de garaje. Tenemos varias pacientes que se han operado y sus procedimientos han sido muy exitosos”, indicó Lissete Yel, representante legal de Forzalud.

Sobre las dudas que rondan a las autoridades de salud por los precios bajos y posibles incumplimientos en temas sanitarios y de personal idóneo para las cirugías, dijo la representante que nadie está en riesgo y que los cierres ordenados en la clínica nada tuvo que ver con temas sanitarios.

“El cierre preventivo de la clínica no se da por quirófanos sino porque en la sede del frente donde están los quirófanos, hace falta instalar un ascensor porque tiene seis pisos”, sostuvo Yel.

Las autoridades esperan el dictamen de Medicina Legal para establecer que responsabilidad tuvo la clínica y la fundación en la muerte de la paciente.

