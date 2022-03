Jóvenes denuncian que fueron víctimas de insinuaciones y manoseos por parte de conductor en Cali

Cinco hombres y una mujer han denunciado el comportamiento indebido de un conductor de una plataforma de transporte, quien, en medio de sus servicios, terminó acosándolos con comentarios y palabras salidas de tono.

Juan José Mejía, un joven de 18 años y estudiante universitario de la ciudad de Cali fue una de las víctimas. Él denunció que este hombre tocó sus partes íntimas.

“Esta persona empezó hacerme insinuaciones sexuales , empezó a sacar su miembro y me lo mostró, me dijo que lo tenía duro y me agarro de la cabeza”, expresó la víctima.

Minutos de angustia

Juan José pedía a gritos que lo soltara y lo dejara ir, pero este hombre lo agarró de su brazo reteniéndolo a la fuerza y comenzó a tocarlo. La víctima encontró la forma de escapar, pero lo preocupante es que este no ha sido el único caso.

“Él se desvía del camino, hace preguntas obscenas y me llevo atrás del Coliseo del Pueblo y comenzó a masturbarse, a tocarme y cogerme del cuello”, afirmó Juan Steven Roa.

Las victimas ya instauraron su denuncia en la Fiscalía, pero no han recibido respuesta. Ante esto, decidieron salir hablar a los medios y contar su situación, ya que no quieren que otra persona vuelva a pasar por esa experiencia.

Varios de estos jóvenes han recibido amenazas a través de sus redes sociales por denunciar estos hechos.