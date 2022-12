La medallista olímpica Jackeline Rentería se casa

Como un cuento de hadas, así describió la medallista olímpica Jackeline Rentería la propuesta de matrimonio que le hizo su novio después de llevar 14 meses de noviazgo.

Contó la deportista vallecaucana que, durante una cena en Bucaramanga, ciudad natal de su prometido, entablaron una charla sobre el futuro que les esperaba como pareja y fue en ese momento cuando Jair Alexis Cuero, su novio, sacó el anillo y le propuso matrimonio.

“No me lo esperaba, porque pensé que era una charla normal de pareja y cuando lo hizo solo lo abracé y casi me pongo a gritar de la emoción. Era algo que quería que se diera, puede que no llevemos mucho de relación, pero las cosas que hemos vivido han fortalecido mucho nuestro amor”, manifestó Jackeline.

Te Amo demasiado mi consentido. Una vida hermosa a tu lado. Sigo muy feliz. Una foto publicada por Jackeline Renteria C. (@jackyrenteria2020) el11 de Oct de 2016 a la(s) 5:00 PDT

Jair Alexis Cuero, también es deportista y hace parte de la Selección Colombia de Lucha Olímpica, y aunque no logró la clasificación para los Juegos olímpicos Río 2016, viajó hasta el vecino país, a acompañar a Jackeline en sus competencias.

Dijo Rentería que su novio, quien también es modelo en formación, es un apoyo para su formación deportiva y que juntos se preparan para lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. “Una alegría total de que en el deporte que he invertido el mayor tiempo de mi vida haya podido encontrar el amor de mi vida”, expresó.

Feliz de tenerte conmigo en este hermoso y bendecido camino Un vídeo publicado por Jackeline Renteria C. (@jackyrenteria2020) el31 de Jul de 2016 a la(s) 12:25 PDT

Por último, sostuvo la deportista que aún no hay fecha para la boda y que por ahora continúan enfocados en su preparación deportiva.