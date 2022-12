La última entrevista a tripulación y jugadores del Chapecoense antes de despegar

El canal de televisión Gigavisión TV fue el encargado de registrar el momento previo al despegue de la aeronave desde el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, en la grabación se destaca la labor de la aerolínea Lamia, que los iba a transportar a su destino.

En el video se ve paso a paso el abordaje de los jugadores y directivos del Chapecoense a la aeronave, quienes en los testimonios entregados durante la entrevista expresaban la alegría e ilusión que tenían por realizar ese viaje.

En diálogo con Blu Radio Cali, Mario Rocabado, el periodista encargado de realizar la entrevista, manifestó que todos los pasajeros irradiaban entusiasmo y todos se mostraron muy amables.

“Cuando me enteré de la noticia me desaté en llanto. Mientras realizaba la entrevista todos se veían muy contentos, incluso hacían chistes, fue muy triste cuando me enteré”, dijo el periodista.

Rocabado, además confirmó que entre las víctimas de la tragedia también se encuentra la hija del dueño del canal de televisión que realizó la nota.

Este es el video:

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

