Las autoridades en Cali buscan a menor de 14 años que desapareció luego de salir del colegio

Una menor de edad salió de la institución educativa 'Pedro Antonio Molina' en Cali , donde adelantaba su jornada escolar, rumbo a su lugar de residencia, y desapareció, en hechos ocurridos el pasado viernes, 17 de febrero.

Así lo confirmó la Policía de Infancia y Adolescencia de la metropolitana de Cali: "A nosotros nos notificaron de esta desaparición de esta menor. Hay un equipo judicial en la búsqueda de esta adolescente", dijo la teniente Adriana Corrales, Jefe de Infancia y Adolescencia de la metropolitana.

Las autoridades hacen labores en terreno, cerca de su lugar de vivienda, en el barrio San Luis y también en su colegio. Además, adelantan entrevistas con personas allegadas, amigos, familiares y hasta compañeros de estudio para tratar de establecer el paradero de la adolescente.

Por el momento se conoce por parte de las autoridades que se trataría de "un tema familiar". "Estamos haciendo todas las averiguaciones pertinentes. Ya tomamos contacto con la familia. La Fiscalía dio una orden de búsqueda de esta menor de edad", añadió Corrales.

Manuel Mazabuel, padre de la estudiante desaparecida, dijo que están en una incertidumbre "porque la menor fue dejada en el plantel educativo en horas de la mañana y nadie la vio que se fuera acompañada de alguien" y que, por ese mismo motivo, "por el momento no saben qué sucedió".

Cuando se registran este tipo de casos, afirmó la oficial, "no hay que esperar que pasen 72 horas para reportar la búsqueda de menores de edad perdida, hay que informar a la Policía y a la Fiscalía", para eso, completó "se puede acercar a la oficina de Infancia y Adolescencia con la fotografía de la persona desaparecida para iniciar el proceso de búsqueda".

Finalmente, Corrales recomendó no hacer publicaciones en redes sociales para no recibir información que no es oficial y que puede entorpecer el proceso de búsqueda.

