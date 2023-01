Más de 2.000 pasajeros estuvieron represados en el aeropuerto Antonio Nariño este sábado

Este sábado, 14 de enero, se quedará en la memoria de miles de pasajeros que se encontraban represados en Chachagüí, Nariño, en el aeropuerto Antonio Nariño, pues muchos de ellos tuvieron que esperar más de 20 horas para que sus vuelos lograran despegar.

En diálogo con Blu Radio un vocero local aseguró que este sábado la entrada y salida de aviones del aeropuerto fue intermitente, por lo que provocó la cancelación de varios vuelos que estaban programados por las aerolíneas. Según reveló este, algunos de estos tenían como destino Pasto y algunas zonas del interior del país.

Publicidad

Hace algunos años, ver entrar y salir aviones del aeropuerto Antonio Nariño era una novedad; sin embargo, este sábado, 14 de enero, fueron 20 vuelos los que se llevaron a cabo por parte de la Aerocivil para evacuar todos los pasajeros represados. La comunidad espera que se autoricen más vuelos comerciales para evitar este tipo de congestiones; además, la gente no puede esperar teniendo en cuenta que la vía Panamericana también está cerrada.

Cientos de pasajeros denunciaron sobrecosto en los pasajes, mientras que otros dijeron que por culpa de las condiciones meteorológicas por las fuertes lluvias no había otra opción que no fuera esperar. Hasta el momento, por limitaciones en las frecuencias, el aeropuerto Antonio Nariño no tiene permitido operar de noche; no obstante, los últimos vuelos del día despegaron sobre las 7:30 de la noche, que, según algunos turistas, esto demuestra que sí hay condiciones para ampliar la zona horario de trabajo.

Cabe recordar que las fuertes lluvias en Colombia han generado diversos problemas en el departamento de Nariño. Diversos deslizamientos de tierra en la vía al aeropuerto Antonio Nariño fueron atendidos por Invias, la Gobernación y la Alcaldía de Chachagüí.

Le puede interesar: 'El Camerino'