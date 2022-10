Más de 400 niños en Cali no cuentan con computadores para ver clases de sistemas

Concejales de Cali han realizado varias visitas a diferentes colegios públicos de la ciudad y una de ellas fue en la institución San Jorge del barrio Petecuy lll, donde encontraron que después de un año que delincuentes entraran a hurtar varios computadores , los estudiantes aún no cuentan con los equipos tecnológicos necesarios.

"Estuvimos presentes en el colegio San Jorge y muchos de los niños se están viendo afectados por no contar con los computadores. Ellos no están viendo clases de sistemas ya que no cuentan con los recursos necesarios, ¿hasta cuándo la comunidad debe de esperar?" aseguró Juan Pablo Rojas, concejal de Cali.

Y es que, ya son más de 400 niños los afectados, pero desde la Secretaría de Educación de Cali aún no se han pronunciado frente al tema.

"No solo encontramos que no tienen computadores, sino que también los que están no funcionan y son los estudiantes de primaria los más afectados", expresó el concejal.

Los padres de familia también manifestaron que ya han colocado esta queja en la Secretaría de Educación, pero aún no les han brindado una respuesta oportuna.

