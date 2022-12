Masiva participación a marcha para unir al SÍ y el NO en Cali

En Cali se llevó a cabo la marcha por la paz organizada por las víctimas del conflicto en el Valle para unir a las personas que apoyaron el SÍ y el NO.



Cerca de 5.000 personas se reunieron en la movilización en la Plazoleta de San Francisco, centro de la ciudad, donde se dará lectura a un documento escrito por los colectivos que participaron en la macha.



“Hoy le estamos diciendo a Colombia y el mundo que queremos la paz, que estamos comprometidos con la paz, con la vida y con la reconciliación de los colombianos, invitamos a los del NO, a los que no salieron a votar, a que nos unamos; hoy tenemos un compromiso con la historia, con el mundo y con las nuevas generaciones”, dijo a BLU Radio una de las participantes.



El lunes cerca de 50 personas saldrán desde Cali hacia Bogotá en una marcha encabezada por John Jairo Hoyos, hijo de Jairo Hoyos, exdiputado asesinado en cautiverio por la guerrilla de las Farc.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Bojayá en el departamento de Chocó, es el escenario del primer acto oficial del presidente Juan Manuel Santos después de ser galardonado con el Nobel de Paz. El mandatario estará en la misa dominical con los habitantes de la población, entre ellos sobrevivientes de la masacre del 2 de mayo de 2002.



-Desde La Habana el asesor de las Farc Diego Martínez asegura que sí es posible renegociar lo acordado en Cuba. Sin embargo, dice que esto sería nefasto para la paz.



-El Centro Democrático dio a conocer hoy las primeras propuestas para reformar el acuerdo de la Habana tras la victoria del no en las urnas.



-Para las víctimas del conflicto en Santander, será difícil lograr la Paz con. Los cambios que propone el senador Álvaro Uribe a los acuerdos con las Farc.



-A la cárcel fue enviado el DJ señalado de estafar a la senadora Sofía Gaviria, por más de 1.500 millones de pesos con la organización de un concierto para recaudar fondos para los niños de Bojayá.



-Se presentan combates en zona rural de Cúcuta entre miembros de Los Rastrojos y el Clan Úsuga.



-Flandes es uno de los municipios más afectados por las intensas lluvias en Tolima. Cientos de familias resultaron afectadas y piden ayuda de las autoridades.



-Sin servicio de energía eléctrica permanecen desde las cuatro de la mañana de hoy, varios municipios en el departamento de La Guajira.



-En Neiva jóvenes pandilleros de la comuna 8 vinculados al programa "Jóvenes a lo Bien" entregaron voluntariamente sus armas a la policía Metropolitana.



Estados Unidos se mantiene a la expectativa del esperado segfundo debate presidencial entre los candidatos Donald Trump y Hillary Clinton.



-Colombia realizará hoy nuevamente entrenamiento en el estadio Metropolitano, escenario en el que recibirá el martes a Uruguay, por la eliminatoria mundialista.



-El ciclista colombiano Fernando Gaviria, ganó su última carrera antes del Mundial de ruta, y la mamá de James Rodríguez, denunció intimidaciones en contra de su hijo en las redes sociales.