La pena máxima y justicia para Salvador es lo que pide su familia, tras el atroz asesinato a manos de su padre, quien lo sacó en un descuido de su vivienda en el oriente de Cali el pasado 23 de octubre.

El hombre fue capturado durante la tarde de este sábado en Tumaco, Nariño, y aceptó ante las autoridades haber acabado con la vida de su pequeño hijo de un año y dos meses de edad.

Además, entregó las coordenadas para que las autoridades encontraran el cuerpo que había enterrado.

"Le pido a la justicia que lo condenen, la pena máxima, que trabajen para que no vuelva a salir nunca y que nos protejan a nosotros porque yo tengo otra hija con él y siento miedo de las represalias que pueda tomar", dijo Yakeline García, madre de Salvador.

El hombre, al parecer se encontraba extorsionando a su expareja sentimental, con quien había terminado su relación un año atrás, a cambio de permitirle ver de nuevo a su hijo.

"Me decía que no era el hijo de él, que se había dado cuenta de eso y que se iba a vengar de esa traición, que si quería ver al niño le enviara fotos mías íntimas, videos y me decía que lo sentía y se ponía a llorar, luego me insultaba y me decía que era mi culpa", agregó García.

Igualmente denunció que aunque desde el primer momento trató de poner en conocimiento de las autoridades el caso, no le prestaron la atención suficiente para haber evitado el crimen.

"Fui a la Policía, a la Fiscalía, a la comisaría de familia y ninguna entidad me decía sí nos compete a nosotros y le vamos a ayudar", contó entre lágrimas la mujer a BLU Radio.

La gobernadora del Valle @ClaraLuzRoldan pidió a la Fiscalía una pena ejemplar para Miguel Ángel Meza, el hombre que aceptó haber asesinado a su propio hijo de un año, tras llevárselo de su vivienda en Cali. #VocesySonidos pic.twitter.com/swwjt4jEZu — BLU Pacífico (@BLUPacifico) November 2, 2021

Por determinación de un juez, el hombre fue enviado a la cárcel por los delitos de violencia intrafamiliar, homicidio agravado y desaparición forzada.

Sin embargo, continúa recluido en el departamento de Nariño, mientras el centro de servicios judiciales del Palacio de Justicia de Cali, dispone su traslado.