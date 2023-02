"Metrocali podría ser liquidada el 10 de febrero": presidente de la entidad

Metrocali sería liquidada el 10 de febrero de 2023. El anuncio lo hizo el presidente de la corporación, Óscar Ortiz, por la falta de recursos para el pago de millonaria deuda con uno de los operadores del Masivo Integrado de Occidente.

Ortiz explicó que se encuentran en negociaciones con GIT Masivo, empresa operadora, para llegar a un acuerdo económico por un laudo del año 2018 que, en la actualidad, sobrepasa los 220.000 millones de pesos que Metrocali no le ha podido cancelar a la organización.

"Se dio inicio a la fase final del acuerdo de reestructuración, la cual tiene como plazo máximo el 10 de febrero de 2023. Nos hemos venido reuniendo entre Metrocali, GIT Masivo y el promotor de la ley 550 para poder suscribir un acuerdo de pago de la deuda", señaló el funcionario.

Metrocali podría entrar en proceso de liquidación en febrero. El anuncio lo hizo el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, tras referirse al pago la deuda que tienen con GIT Masivo de más de 220.000 millones de pesos. Piden al operador llegar a acuerdos de pagos #VocesySonido pic.twitter.com/enDI8XWR6Q — BLU Pacífico (@BLUPacifico) January 31, 2023

La propuesta presentada por parte de Metrocali al operador consistiría en comprometer a 36 meses el 7 % del valor de cada pasaje que recibe Metrocali para su operación y, posterior a ese periodo, abonar el pago con el flujo de caja de la entidad el excedente de la deuda que inició por un valor cercano a los 168.000 millones de pesos en 2018.

"De no concretarse ningún pacto antes de esa fecha (10 de febrero) al demostrar que Metrocali no tiene los recursos para responder por esa obligación y no suscribir acuerdos de pago, se entraría en un proceso de liquidación. El Gobierno nacional debería asignar un gerente liquidador, y la nueva figura legal asumiría el manejo de la entidad, la operación del sistema y los contratos vigentes", confirmó Óscar Ortiz.

El presidente, además, explicó que ante una eventual liquidación, la operación del MIO deberá continuar, ya que, al día, el sistema transporta a 300.000 pasajeros.