¡Pilas! Trabajos en el acueducto dejarán cerca de 70.000 personas sin agua en el Valle de Aburrá

A partir de este martes, 31 de enerom EPM intervendrá el acueducto que afectará a más de 70.000 personas en los sectores de Bello, Medellín y Copacabana, en el Valle de Aburrá.

Es por lo que recomiendan recoger agua, pues la interrupción se dará principalmente para realizar labores técnicas y de modernización en el sistema, además, para lavar los tanques de almacenamiento de agua potable; de manera que, de forma programada y por sectores, se hará el proceso entre este 31 de enero hasta el 3 de febrero.

El primer corte comienza este martes a partir de las 8:00 de la noche hasta las 4:00 de la madrugada del 1 de febrero, impactando toda la zona de los barrios y sectores de Bello. De toda esa zona norte, se verán afectados 47.749 usuarios.

Ahora, el miércoles 1 de febrero entre las 11: 00 de la mañana y 9:00 de la noche, el corte irá desde la calle 68 hasta la calle 87 entre carrera 21D hasta carrera 22. Siendo esto en la jurisdicción de Medellín, viéndose afectados habitantes de algunos sectores del corregimiento de Santa Elena como La Cruz, Oriente, Versalles No. 1 y 2, Carpinelo, entre otros.

Para el jueves 2 de febrero, la interrupción será un poco mas corta de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y entre las 7:00 p.m. del jueves 2 de febrero y las 5:00 a.m. del viernes 3 de febrero en el cual se verán afectadas 5.393 personas de Medellín y Bello; se verán afectados lugares como el Triunfo (San Cristóbal), París, El Progreso No. 2, Mirador del Doce y Picachito. Centro Simón Bolívar, El Remanso, La Asunción, La Azulita, La Misericordia, Las Vegas, Machado, Pedregal, Porvenir y Tobón Quintero.

Por esta razón, EPM le solicitó a toda la comunidad tener paciencia ya que el lavado de tanques de almacenamiento se debe efectuar dos veces al año, como lo indica el decreto relacionado con el sistema para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano.

Si ocurre algún percance, se debe comunicar en la línea de atención al cliente (604) 444 41-15 o en su cuenta principal de Twitter.