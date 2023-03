"Mi hijo no era delincuente": madre de uno de los cuatro jóvenes asesinados en el Rosario, Nariño

"Mi hijo no era un delincuente, ni hacia parte de ningún grupo armado ilegal", aseguro la madre de José Francisco Guerrero, uno de los cuatro jóvenes asesinados y cuyos cuerpos fueron abandonados en un paraje solitario en límites entre los municipios de El Rosario y Leiva, sector de la cordillera en el norte de Nariño.

Esta humilde mujer llegó proveniente del Putumayo y de inmediato se dirigió a Medicina Legal.

Con voz entre cortada le dijo a Blu Radio que se enteró de la muerte de su hijo a través de una llamada en la que le manifestaron lo que ocurrió, pero que no le dieron mayor detalle.

La desconsolada madre, que cargaba un pequeño morral a su espalda, manifestó que su hijo José llegó a esa zona de Nariño a buscar un mejor futuro y para el sustento de sus tres pequeños hijos. Advirtió que nunca le comentó de peligro alguno.

Publicidad

"Él me llamaba cada ocho días, cuando podía, pero desde octubre no teníamos comunicación porque me dijo que se iba a una zona donde la señal era muy deficiente y que era muy difícil comunicarse", le comentó a Blu Radio.

"Para mí es un golpe muy duro y necesito que la Fiscalía investigue bien y que este hecho no quede en la impunidad", y advirtió que no cree que su hijo haya estado delinquiendo como lo aseguran algunas personas en el municipio de El Rosario.

En estos mismos hechos murió otro joven de 18 años de edad que apenas había llegado a esa zona a buscar una fuente de trabajo, porque según sus familiares tuvo que huir del Cauca ante el temor de ser reclutado por grupos armados ilegales.

Publicidad

El secretario de Gobierno de el municipio de el Rosario Camilo Diaz, afirmó a Blu Radio que varios campesinos del sector fueron quienes se percataron de la macabra escena y de inmediato dieron aviso a las autoridades.

De acuerdo a las versiones de algunos campesinos, la masacre se produjo en la horas de la noche del miércoles pero solo hasta el jueves a primeras horas del día se logró llegar hasta ese punto conocido con El Filo.

"En ese sitio se encontraron los cuatro cuerpos y algo nos llamó la atención que en dos de ellos, entre los bolsillos, se hallaron varios fusibles y en uno más solo se encontró una cédula de ciudadanía", precisó el funcionario.

Manifestó que tres de ellos portaban botas de caucho y solo uno zapatos de calle, lo cual llamo la atención de la comisión pues de acuerdo a la región casi nadie utiliza este tipo de calzado debido a lo agreste del terreno.

Publicidad

"No sabemos nada sobre si fueron ultimados en ese mismo sitio o sus cuerpos fueron dejados en ese lugar", precisó el funcionario quien indicó que las investigaciones las asumió el CTI de Pasto ya que el municipio de El Rosario no cuenta con Policía judicial.

Diaz, señaló que de acuerdo a la versión de los familiares de dos de las victimas no tienen idea que pasó, ni mucho menos como desaparecieron de un momento a otro y posteriormente aparecen muertos.

Le puede interesar: