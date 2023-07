Mindefensa adelantará consejo de seguridad en Buenaventura tras amenazas de grupos ilegales

Luego de una reunión de seguridad con el presidente Gustavo Petro y la cúpula militar y de la Policía, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció una serie de medidas para tratar de enfrentar la grave situación que se vive en el puerto de Buenaventura, en especial por las amenazas de diferentes grupos armados.

El funcionario destacó que sí se vienen haciendo operaciones por parte de la fuerza pública que han permitido importantes resultados, pero no se pueden frenar porque haya pactos entre ilegales.

“A principios de este año hubo una reducción importante en términos de homicidios. Sin embargo, la criminalidad en la ciudad pudo haber continuado en los mismos niveles anteriores. Lo que quiero insistir ahora es que el hecho de que existieran eventualmente acuerdos entre bandas no significa que son acuerdos con la fuerza pública para que deje de cumplir con su actividad constitucional, con su responsabilidad. Que haya pactos entre bandas no significa, por ejemplo, que no se ejecuten las órdenes de captura”, dijo Velásquez.

Por eso, una de las conclusiones tras la reunión de seguridad es enviar más hombres del área de inteligencia, agilizar la ejecución de órdenes de captura y trasladarse una vez más al puerto.

“Vamos a tener presencia con la cúpula este jueves y viernes con un consejo de seguridad y visitar además las comunas. Se va a revisar la capacidad para ampliar el control urbano con las Fuerzas Militares”, dijo el ministro.

