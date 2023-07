Buenaventura no requiere presencia momentánea del Estado, requiere trabajo estructural: líder social

Este fin de semana se conocieron varios videos donde hombres armados estarían generando temor y zozobra a la comunidad de Buenaventura.

La historia de violencia e inseguridad en esta parte del país se ha repetido por décadas y pareciera no tener solución. El Puerto vive hoy por hoy una de sus peores olas de violencia en medio de un importante eje del plan de Gobierno del presidente Gustavo Petro: la paz total.

Leonard Rentería, líder social de Buenaventura y candidato a la alcaldía por el Partido Ecologista, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga de la violencia que se vive en Buenaventura desde hace varios años y no se han atendido los llamados.

“Eso siempre ha sido la constante, eso también hace que lamentablemente la situación de Buenaventura no mejore. Uno no puede intentar siempre las mismas estrategias cuando sabe que van a llevar al mismo resultado, el tema de Buenaventura no es un tema que requiere solamente atención y una presencia del Estado momentánea, sino que se deben a temas estructurales que den la cara a la realidad”, señaló Rentería.

El líder social señaló que siempre que los ojos del Estado se vuelcan a Buenaventura se debe garantizar la no repetición. Y mientras eso siga pasando no se va arreglar este problema. Además se refirió a la tregua que se rompió por parte de los Shotas y los Espartanos, las bandas criminales que tienen azotada Buenaventura.

“Lo que se sabe es que los jóvenes encapuchados perteneces a una nueva estructura ilegal. Pienso que este tema de la paz total es un tema complejo, pues cuando se sentaron a la mesa, Estado y bandas criminales, lo hicieron bajo expectativas y evidentemente con el paso del tiempo si no se cumplen la gente piensa que se está perdiendo el tiempo . La espera para estas estructuras es mucha y se terminaron de romper las expectativas”, resaltó Rentería.

La violencia generó preocupación en los habitantes de la comuna 12, quienes advierten que posiblemente puede presentarse una tragedia si se registran enfrentamientos entre estos grupos armados por territorios en Buenaventura.

Las autoridades ya se encuentran analizando estos casos que traen zozobra a la comunidad y piden una intervención urgente por parte del Gobierno nacional para controlar la situación.

Finalmente, el candidato se refirió a la forma de hacer campaña en medio de estos enfrentamientos y enfatizó en la complejidad del tema de cara a las elecciones regionales del próximo octubre.

