Motociclista que lanzó una piedra contra un bus del MIO se disculpó públicamente

El presidente de Metrocali, Nicolás Orejuela, subió un video a su Twitter donde se puede ver a la persona que arrojó una piedra contra el Sistema de Transporte Masivo MIO, pidiendo perdón por sus actos.

Se trata de Jefferson Riascos, un ciudadano que quedó registrado en video lanzando este elemento contra el bus de la ruta A47 en la calle 15 con carrera 11, en pleno centro de Cali.

Autoridades de Cali buscan a un motociclista que atacó a piedra un bus del MIO en la calle 15 con carrera 11. Según @METROCALI este año van más de 900 ataques al sistema. #MañanasBLU - 91.5 FM https://t.co/byb3bP4LbT pic.twitter.com/DkLu2hRFc1 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 17, 2018

“Estoy arrepentido de haberme metido en un lugar donde no debí haber transitado, pido disculpas al conductor (…) sobre la piedra pido disculpas y me comprometo a no volver a actuar así”, dijo Riascos.

Este es Jefferson Riascos, quien ayer lanzó una piedra contra un bus del #MIO. Tuvo el valor civil de dar la cara y hacerse responsable de su acto. Ofreció disculpas, pero se le impuso comparendo y afrontará denuncia penal. Sirvió la sanción social y la ayuda de nuestros usuarios pic.twitter.com/H4ieqNlaFS — Nicolás Orejuela (@NicolasOrejuela) September 17, 2018

Ante esto el presidente de Metrocali reconoció que el ciudadano haya actuado de esa manera e hizo la invitación a cuidar el Masivo Integrado de Occidente, MIO.

Sin embargo, al ciudadano un comparendo y afrontará denuncia penal.

“Sirvió la sanción social y la ayuda de nuestros usuarios”, dijo Orejuela en su trino.

Según Metrocali cada mes salen de circulación entre 130 y 140 buses del MIO debido a los daños causados por personas, en lo corrido del año se han presentado más de 900 casos que afectan la freciencia en la operación.