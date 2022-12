“No iba a robar, quería que lo mataran”: mamá de agresor en banco de Jamundí

Aunque inicialmente las autoridades informaron que la persona que ingresó a una sucursal de Bancolombia en el centro de Jamundí, el pasado martes, era un hombre de 22 años, los familiares del agresor quien protagonizó una toma de rehenes en la entidad bancaria, confirmaron que se trata de un joven de 16 años, padre de un niño de dos años.

Según la madre del menor, su hijo sufre de un cuadro grave de depresión porque los padres de su compañera sentimental lo separaron de ella.

“Mi hijo tiene una relación con la que tienen al niño, los padres de ella no quieren que estén juntos y se la llevaron. Desde ese punto él se deprimió, decía que se quería morir y eso fue lo que lo llevó a entrarse al banco, a llamar la atención para que las autoridades le dispararan”, aseguró la mujer.

La madre cuestionó que su hijo fuera atacado a tiros desconociendo que era menor de edad y estaba indefenso.

“Yo no entiendo el por qué si están viendo una persona gritando, diciendo que quería morirse, no llamaron, pidieron ayuda, se supone que ellos son expertos. No se dieron cuenta que no estaba con sus cinco sentidos, no sé por qué fueron tan injustos de haberme abaleado así a mi hijo. Yo entiendo que agredió a dos cajeras y les pido disculpas porque mi hijo no estaba consciente de lo que estaba haciendo”, dijo.

De igual manera, personas allegadas a las cajeras que fueron intimidadas por el joven con arma blanca, aseguraron que el agresor no quiso llevarse el dinero cuando ellas le dijeron que lo tomara, el joven solo repetía que lo que quería era que lo mataran.

En el hecho, dos cajeras del banco resultaron lesionadas con arma cortopunzante en brazos y piernas.

Por los impactos de bala recibidos, el menor se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Valle del Lili, con afectaciones en el hígado, uno de sus pulmones, el cuello y otras partes del cuerpo.