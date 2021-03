"No me vayan a partir el dedo": supuesto ladrón al que casi lincha la comunidad en Cali

Habitantes del barrio Valle de Lili sorprendieron a dos personas que, presuntamente, estaban intentando ejecutar un hurto en su sector.

El caso se registró en la calle 48 con carrera 95 cuando los hombres, a bordo de una motocicleta, al parecer pretendían despojar de las pertenencias a un ciudadano.

Fue tanta la rabia de los habitantes y comerciantes de la zona que, no contentos con los golpes, decidieron quemarles el vehículo, como señal de impotencia y desespero.

Este caso quedó registrado en video donde se ve a otro resto de ciudadanos queriendo tomar justicia por mano propia. Incluso, pretenden quitarle un anillo a los presuntos delincuentes.

"No me vayan a partir el dedo, por favor", dijo uno de los implicados.

En el Valle de Lili son cada vez más los hurtos de delincuentes a bordo de motocicletas. La verdad la comunidad está cansada por lo que viene pasando ante la falta de reacción de las autoridades dijo Ricardo rincón, líder de la sector

Según los líderes de Valle del Lili, en la zona se registran aproximadamente 15 hurtos a personas de forma diaria pero pocas de las víctimas denuncian los casos.

Sobre este hecho, en particular, desde la Policía Metropolitana se informó que no se ha registrado una denuncia formal, pero pidieron a la ciudadanía no ejercer justicia por mano propia.

Aquí las imágenes: