Paramédico habría abusado de mujer cuando la transportaba en ambulancia en Cali

El paramédico identificado por las autoridades como Juan Gabriel Ortiz Barrera, está señalado por el presunto abuso sexual de una mujer, quien resultó herida en un accidente de tránsito.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de marzo de 2017, cuando el paramédico llegó en una ambulancia a la Avenida de Los Cerros de Cali, allí, según lo que dicen las autoridades, recogió a la paciente, le prestó los primeros auxilios y posteriormente la subió a la ambulancia para trasladarla a un centro asistencial, en ese trayecto habría ocurrido esta violación.

El hombre fue capturado por miembros del CTI de la Fiscalía y presentado ante el juez 16 penal municipal, con funciones de control de garantías, quien decidió cobijar a este hombre con medida de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento carcelario.

#AlAire Así fue la captura del paramédico que habría abusado sexualmente de una paciente cuando la transportaba en una ambulancia - 91.5 FM pic.twitter.com/Ps0T3nx67R — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 18, 2017

Sobre este caso la Secretaría de Salud de Cali confirmó que la víctima es una joven de 17 años y que la ambulancia que acudió a atender a esta paciente no fue direccionada a través del 123, por lo que se trata de una ambulancia pirata.

De acuerdo con el titular de Salud de Cali, Alexander Durán, el servicio no estuvo monitoreado a través de los sistemas GPS, por lo que el paramédico habría aprovechado esta situación para agredir a esta menor de edad.

“Esta ambulancia no sabemos cómo llegó porque nunca fue reportada al sistema, recogió la paciente, dado que no tiene despacho satelital, el conductor cometió su falta y tuvo el tiempo necesario para hacerlo, ya que no había monitoreo de GPS y desafortunadamente le ocasiona las lesiones a esta persona”, señaló Durán.

El funcionario rechazó estos hechos y anunció que solicitará al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, investigar en detalle este caso porque este hombre sería pieza clave para conocer cómo está operando el sistema paralelo de ambulancias piratas.

Dijo además que pedirá celeridad en las investigaciones sobre los casos que ya fueron denunciados sobre corrupción y paseos de la muerte.

Las autoridades judicializaron a este hombre por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.

