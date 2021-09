Periodistas de Tuluá lamentan asesinato de Marcos Montalvo; piden seguridad para ejercer su labor

Con dolor y asombro, los periodistas del municipio de Tuluá recibieron la noticia del asesinato de su colega Marcos Efraín Montalvo, de 68 años.

Los hechos se registraron durante la noche del domingo 19 de septiembre en una tienda del barrio La Esperanza, cuando hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra él hasta causarle la muerte.

En #video quedó registrado el momento en el que un sicario acaba con la vida del periodista Marcos Efraín Montalvo en un establecimiento comercial de Tuluá, Valle del Cauca. La víctima murió en el lugar de los hechos, a esta hora autoridades llegan al sitio. #VocesYSonidos pic.twitter.com/AT4HCOdClB — BLU Pacífico (@BLUPacifico) September 20, 2021

"Él siempre fue un crítico, pero un crítico amable, no era un hombre radicalizado en sus posiciones y eso es lo que hoy nos extraña, que haya terminado en medio de una situación de intolerancia y de forma violenta", dijo Jesús Salcedo, uno de sus colegas y más cercanos amigos.

"Fue una amistad de muchos años, tuvimos la oportunidad de trabajar cuando era redactor político del periódico El País y yo era su corresponsal en Tuluá", agregó Salcedo.

Aunque durante muchos años la víctima trabajó en varios periódicos de la región, actualmente ejercía su labor desde la virtualidad.

"Esto es preocupante y ya comenzamos a pensar si podemos realmente ejercer esta labor con libertad. Ya nos pone a pensar en lo que podemos decir y lo que no y creo que ya es momento que se tomen cartas en el asunto", manifestó Tatiana Ruíz, periodista de 90 Minutos.

"Don Marcos era una persona que no se metía con nadie, todos lo queríamos muchísimo y con su sabiduría nos daba recomendaciones. Hasta el momento nosotros no teníamos conocimiento de si tenía o no amenazas en su contra", dijo la periodista Rosario Gómez.

El gremio pide a las autoridades que se esclarezca este hecho y brinden garantías para continuar ejerciendo su labor con tranquilidad.

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, ofreció una recompensa de hasta $100 millones de pesos por información que conduzca al paradero y captura de los responsables.

