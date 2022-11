‘Pico y placa estudiantil’ por falta de docentes en colegio de Cali

Esta situación ocurre en la institución educativa Villacarmelo, sede Cacique Calarcá, donde estudian 480 niños y adolescentes de este sector rural de Cali.

Publicidad

Según denuncian los habitantes de la zona, en el colegio faltan cinco docentes de áreas como ciencias naturales y matemáticas y aún las vacantes no han sido ocupadas y por la falta de profesores, hay días en los que los estudiantes de secundaria, que están entre los grados sexto y once se quedan sin recibir clases.

Por esta razón, en el colegio se determinó implementar un pico y placa para suplir las clases faltantes con los docentes que actualmente tiene el colegio.

Publicidad

“Tenemos una ausencia de cinco profesores en la escuela, esto ha obligado a que los estudiantes en ocasiones tengan un día en el que no hacen nada porque no tienen quien les enseñe, ahora están aplicando un plan que es el ‘pico y placa estudiantil’ una idea que surgió directamente de los profesores que hay actualmente en la institución. Están rotando los estudiantes de grados superiores y hay u día en el que ellos n van, es decir, el lunes no va noveno, el martes no va décimo y el miércoles no va once, entonces hay un día en el cual ellos no están cumpliendo su respectiva jornada escolar”, aseguró Cristian Camilo Vargas, líder de la junta de acción comunal del corregimiento de Villacarmelo.

Publicidad

Los padres viven una situación difícil porque sus hijos dejan de recibir clases e incluso están pensando en realizar un plantón para exigir que la Secretaría de Educación traslade cuanto antes a los docentes para ocupar las vacantes disponibles.

Yamilé Mamian, tiene a su hijo matriculado en grado sexto y dice que se ve perjudicado por las clases intermitentes.

Publicidad

“Mi hijo el día lunes no tiene clase, me parece muy mal porque los niños necesitan su educación, por lo menos a mi hijo no le gusta perder clase. En la última reunión quedamos en que si este mes no solucionan hacemos un plantón”, indicó Mamian.

Publicidad

Voceros de la comunidad informaron que la Secretaría de Educación ya prometió trasladar en las próximas dos semanas dos de los cinco docentes que se requieren para ocupar las plazas, sin embargo, dicen los líderes y padres de familia que se cansaron de esperar y que ya cumplen dos meses con este problema, por eso están exigiendo que todos los puestos sean ocupados de inmediato.